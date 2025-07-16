Грозы с градом и шквалами вытеснят жару: известна дата резкого похолодания до +20

В Украине ожидается снижение температуры до +20.

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Украину накрывает похолодание с грозами и шквалами / Фото: freepik.com

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Когда ожидается существенное снижение температуры

В каких регионах 17 июля ожидаются дожди, грозы, шквалы и град

Какой будет погода в Киеве 17 и 18 июля

Погода в Украине 17 и 18 июля, отметится существенным снижением температуры воздуха. Ожидаются дожди с грозами, местами со шквалом и градом. Таким пронозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 17 июля, ожидаются умеренные температуры на западе, а также на Сумщине, Полтавщине и частично Днепропетровщине - в пределах +20...+27 градусов. В остальных областях температура поднимется до +27...+32 градусов, а на востоке и местами на юге даже до +32...+36.

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В этот же день в западных областях, на Сумщине, Полтавщине пройдут кратковременные дожди с грозами, местами ожидаются шквалы и град. Вечером дожди дойдут до Харьковской и Одесской областей. В других регионах - без осадков.

Погода в Украине 17 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 18 июля

Диденко отметила, что в пятницу, 18 июля, ожидается существенное снижение температуры воздуха в большинстве регионов страны, что станет приятным перерывом от жаркой погоды.

По ее прогнозу, 18 июля средняя температура по Украине упадет до +20...+26 градусов. Даже на юге страны, где обычно держится жаркая погода, ожидается умеренная температура - +25...+29 градусов, за исключением Запорожской области, где столбик термометра может подняться до +33. Лишь на крайнем востоке Украины жара сохранится.

Кроме того, 18 июля на западе, севере, в Винницкой и Черкасской областях, а также ночью в Одесской области прогнозируются ливни. На юге и большинстве восточных регионов ситуация противоположная - там сохранится сухая погода.

Погода в Украине 18 июля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Киеве

В Киеве 17 июля прогнозируют температуру около +26...+27 градусов, без дождей. Но уже 18 июля стоит готовить зонты, средства от давления и головной боли - ожидаются ливни, температура снизится до +20...+23 градусов.

"Готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться... Это - ненадолго, лето свое возьмет", - отметила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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