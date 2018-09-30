В Сеть выложили видео момента подрыва Захарченко изнутри кафе "Сепар"

В эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1" появилось видео взрыва в кафе "Сепар" в момент гибели Захарченко, снятое изнутри.

В сюжете говорится, что эти кадры не видел никто, кроме экспертов.

На кадрах видно, как к кафе подъезжает кортеж Захарченко, терррорист в сопровождении телохранителей покидает авто и идет в заведение. Первым в кафе заходит его охранник и осматривается. Следом идет главарь "ДНР", взрыв прогремел, как только он зашел в предбанник кафе - что еще раз доказывает дистанционное управление СВУ.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что "Ташкента" в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.