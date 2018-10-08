"И Донецк на еще более коротком поводке у Москвы": всплыли интересные подробности убийства Захарченко

8 октября 2018, 15:46

Сепаратисты и спецслужбы Украины обвиняют в ликвидации главаря "ДНР" друг друга.

Александра Захарченко
Александра Захарченко "Ташкент" пропустил пройти первым в кафе "Сепар", сообщил офицер ВСУ / facebook.com/shtirlitz.info

Российские СМИ обнародовали видео подрыва экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко в донецком кафе "Сепар".

Видео покадрово проанализировал бывший военный ВСУ с позывным "Берет", у которого имеется полуторагодовой опыт минно-подрывного дела на Донбассе. По его словам, у организаторов убийства "все четенько рассчитано". И место, и количество взрывчатки подобраны филигранно.

"Возгорания не произошло, то есть количество взрывчатки достаточно маленькое. Осколков нет, то есть устройство было безоболочное", – рассказывает боец в сюжете "Радио Свобода".

Сепаратисты и спецслужбы Украины обвиняют в ликвидации главаря "ДНР" друг друга. При этом в СБУ уже даже обнародовали запись разговора, где якобы помощник нынешнего и.о. главы "республики" Дениса Пушилина обсуждает с неизвестным "заказ" Захарченко.

Читайте такжеГеоргий Тука: Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии"В свою очередь журналисты, которые специализируются на освещении деятельности "Л/ДНР", высказали мнение, что провернуть подобное без поддержки Москвы Пушилин бы не смог.

"Захарченко не слишком устраивал своих московских кураторов… Москве был нужен более спокойный, более уравновешенный, более цивильный, гражданский персонаж. Пушилин – не тот человек, который будет железной рукой управлять там править. Донецк станет теперь на еще более коротком поводке находится у Москвы", – уверен журналист "Новой газеты" Павел Каныгин.

Ранее журналист уточнил, что на видео взрыва в "Сепаре" не показали убийцу. По его мнению, вывод из этого можно сделать однозначный: его убили свои.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
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