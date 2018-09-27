"Убрать до сентября": СБУ обнародовала аудиозапись о причастности Пушилина к убийству Захарченко

Александр Захарченко и Денис Пушилин / vedomosti-ua.com

В распоряжении Службы безопасности Украины (СБУ) оказалась аудиозапись, свидетельствующая о причастности нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина к "окончательному решению проблемы Захарченко".

"Сотрудники Службы безопасности получили аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности "главы ДНР" Александра Захарченко так называемым головой "Народного Совета ДНР" Денисом Пушилиным", - сообщил пресс-центр СБУ.

Четырехчасовой разговор между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными произошел 12 июня в 16.50 в ресторане Yuvam в турецком городе Анталия. Из него следует, что Пушилин готовил "государственного переворота" в "республике".

При обсуждении планов на "нейтральной территории" Лаврентьев акцентирует внимание собеседников на необходимости замены до сентября текущего года действующего "главы ДНР" без проведения выборов. По его словам, с появлением нового и.о. "главы республики" "проблема Захарченко" будет решена.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.