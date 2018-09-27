Украина ввела санкции сразу против нескольких российских компаний

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Министерство экономики Украины ввело санкции против ряда российских компаний, в том числе компаний "РЖД Логистика", "Промкомплекспласт", "Газголдер" и других, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы нашего государства", - сказано в сообщении.

Так, сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории.

"На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни", - отметили в СБУ.

По данным правоохранителей, российские компании пытались наладить работу с предприятиями Украины на территории "ЛДНР".

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером среди стран мира по объемам прямых инвестиций в экономику Украины. Согласно опубликованному отчету Госстата, за первое полугодие 2018 года Россия направила в страну $436 млн (более трети от общего объема инвестиций).