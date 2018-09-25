СБУ "выволокла" из Донбасса "экс-министра" группировки "ДНР"

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Во время специальной операции, проведенной контрразведкой СБУ, со временно оккупированных районов Донетчины был вывезен экс-"министр агропромышленности" группировки боевиков "ДНР".

Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 25 сентября, на официальном интернет-портале украинской спецслужбы. Согласно обнародованным данным, в сентябре 2014-го мужчина присоединился к боевикам в составе подразделения "Индустриального оплота Донбасса". Впоследствии он отвечал за поставку на оккупированные районы Донетчины удобрений, горюче-смазочных материалов, приобретение зерновых и прочей сельхозпродукции.

Затем тогдашний главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко предложил мужчине возглавить "Министерство агропромышленной политики и продовольствия". С помощью кураторов из российских спецслужб "министр" обеспечивал работу штата и функционирование фейкового ведомства. Помимо всего прочего, мужчина также "санкционировал" доставку на оккупированные территории грузов "гумконвоя".

Читайте такжеНа Академии СБУ появился мурал с бойцом спецназа ФСБ"Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и был заключен в тюрьму своими же соратниками",− заявили сотрудники СБУ.

По данным портала "УП", украинские спецслужбисты вывезли из "ДНР" Алию Камара, который чуть более трех лет был заключен террористами в Донецке в тюрьму − "на подвал".

Алию Камара / Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ выложила записи разговоров боевиков о переделе власти после убийства Захарченко.