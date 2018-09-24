Пауки в банке. СБУ выложила записи разговоров боевиков о переделе власти после убийства Захарченко

Денис Пушилин и Дмитрий Трапезников / rbc.ua

Сотрудники украинской спецслужбы, СБУ, сумели перехватить разговоры верхушки террористов из группировки "ДНР", которые обсуждают перестановки в верхушке после убийства в конце августа прежнего главаря Александра Захарченко.

Соответствующие записи опубликовали представители пресс-службы СБУ. По данным спецслужбистов, вечером 6 сентября советник Захарченко Александр Казаков звонил Дмитрию Трапезникову (тогда – и.о. главаря "ДНР").

Оба высокопоставленных боевика четко рассчитывали на решение "ситуации" одним из ближайших путинских советников и негласным куратором вопросов Донбасса в Кремле Владиславом Сурковым.

Во время общения террористы также говорили, что ожидают "вердикта" после экстренного совещания в Москве по поводу новых главаря"ДНР" и состава "Совета Министров ДНР".

Тогда же, 6 сентября, около 9 вечера состоялся еще один разговор − уже между Трапезниковым и Денисом Пушилиным, занимавшим пост главы "Народного Совета ДНР". Они согласовывали свои действия с "руководителем МГБ ДНР" Павленко " по поводу быстрейшей нейтрализации как раз Казакова – путем отправки его в тюрьму.

Запись разговоров, как утверждают в СБУ, была осуществлена через неделю после убийства Захарченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Казаков вместе с ближайшим приспешником Захарчкенко Александром Тимофевым ("Ташкентом") срочно покинули временно оккупированный Донецк. Позднее тот "всплыл" в гостях у писателя и пособника боевиков Захара Прилепина.