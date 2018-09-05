Убийство Захарченко: в ОБСЕ обратили внимание на подозрительную деталь

5 сентября 2018, 07:59

Когда сотрудники ОБСЕ прибыли на место происшествия, боевики уже оцепили территорию возле кафе.

Александр Захарченко
Александр Захарченко / Reuters

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заявили, что не видели тел главаря "ДНР" Александра Захарченко и его охранника, которые погибли в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа, говорится в отчете СММ.

Взрыв произошел в 200 м от здания, где расположен офис Миссии. Когда сотрудники ОБСЕ прибыли на место происшествия, боевики уже оцепили территорию возле кафе.

В Институте неотложной и восстановительной хирургии имени В. К. Гусака наблюдателям сообщили о поступивших шести пострадавших, но от подробных комментариев воздержались.

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
Донецк Александр Захарченко СММ ОБСЕ
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