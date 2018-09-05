Захарченко убил "Чебурашка" - СМИ

Александр Захарченко

Взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко, было заложено в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Об этом сообщило издание "МК" со ссылкой на источник в Донецке, знакомый с ходом расследования.

dnews.dn.ua

При этом на снимках здания после взрыва видно, например, что часть Чебурашки осталась на месте. Кроме того, "р" рядом с фигуркой практически не пострадала.

/ narodna-pravda.ua

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.