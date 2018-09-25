Журналист объяснил, почему Россия избавилась от Захарченко

25 сентября 2018, 12:01

Ликвидация главаря "ДНР" была крайне выгодна Кремлю, отметил публицист.

Журналист считает, что Александр Захарченко был важным свидетелем по делу МН17, поэтому Москва от него избавилась
Александр Захарченко был важным свидетелем по делу МН17, поэтому Москва от него избавилась, считает журналист / novostimira.net

Власти Российской Федерации избавились от главаря "ДНР" Александра Захарченко, поскольку лидер боевиков был важным свидетелем по делу о сбитом в небе над Донбассом малазийском самолете Boeing 777 (рейс МН17).

Именно после убийства лидера террористов минобороны РФ снова заговорило о борте, рассказал главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на "Главреде".

"... Ликвидация Захарченко была крайне выгодна Кремлю в плане устранения важного свидетеля по делу МН17. Думаю, что, помимо этого вопроса, Захарченко уже давным-давно намозолил глаза Москве, там было очень много вопросов к нему и вещей, которые вызывали недовольство в Кремле", — отметил собеседник.

По его мнению, вопрос с Boeing — это как раз та самая карта, которая перевесила все. "И в связи с этим неудобством, связанным с жизнью Захарченко, конечно, его надо было устранять. Мне кажется, поэтому его убили", — добавил Сотник.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море".

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
ДНР Россия Москва MH17 Boeing 777 Александр Захарченко Александр Сотник
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