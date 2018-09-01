В СБУ назвали версии убийства Захарченко

Александра Захарченко могли убить из-за разборок на коммерческой основе, полагает Василий Грицак / Reuters

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал две версии причин убийства главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.

Проводится "методическая зачистка тех, кто знает слишком много, и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели", рассказал чиновник журналистам, пишет "РБК-Украина".

"На мой взгляд, проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских террористических войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик", — отметил глава СБУ.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв, СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" тоже скончался.