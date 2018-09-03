Стали известны интересные факты с похорон Захарченко

В воскресенье, 2 сентября, захваченном боевиками Донецке на кладбище "Донецкое море" во время похорон убитого главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко гроб с телом открывали.

На похоронах была экс-прокурор захваченного РФ Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская с мужем Иваном Соловьевым, написал в своем Telegram-канале российский журналист Александр Коц.

"На кладбище гроб, по просьбе родных, открыли. Чтобы проститься...", — отметил автор.

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.