YouTube удалил видеотрансляцию с похорон главаря "ДНР" Захарченко

Официальная причина удаления - жалоба UMG / YouTube

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube удалил видео трансляции с похорон главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

Видео удалены с каналов российского телеканала "Царьград" и сепаратистского "Оплот ТВ". В описании к видео говорится, что оно удалено по требованию Universal Music Group (UMG), сообщают Новости Донбасса.

Вероятно, видео было удалено из-за нарушения авторский прав на аудио материалы, которые звучали в трансляции. Universal Music Group — крупнейший в мире медиахолдинг.

Читайте такжеЗахарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИНапомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Спецслужбы "Донецкой народной республики" уже назвали произошедшее терактом.

Позднее в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко. Взрыв в кафе "Сепар" произошел в тот момент, когда тот заходил в помещение.

Также стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке. По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть.