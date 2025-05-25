Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснила

Вы узнаете:
- Как сказать на украинском "востребованный работник"
- Как перевести на украинский фразы "капризный покупатель" и "человечный поступок"
Нередко мы можем услышать от других людей или употреблять сами неправильный перевод известных фраз. Например, не все догадываются, как правильно перевести фразу "востребованный работник".
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно перевести с русского языка это и несколько других выражений.
Она отметила, что "востребованный работник" переводится как "затребуваний працівник".
Также она привела еще несколько примеров словосочетаний, которые часто неправильно переводят:
- "Капризный покупатель" - "вибагливий покупець",
- "человечный поступок" - "людяний вчинок",
- "завистливый взгляд" - "завидющий погляд",
- "удивленный мальчик" - "здивований хлопчина",
- "страстный поцелуй" - "жагучий, пристрасний, палкий поцілунок".
Смотрите видео о том, как сказать на украинском "востребованный работник":
Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.
Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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