Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснила

Есть ряд словосочетаний, которые часто неправильно переводят с русского языка на украинский язык.

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Как сказать на украинском "востребованный работник"/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Как сказать на украинском "востребованный работник"

Как перевести на украинский фразы "капризный покупатель" и "человечный поступок"

Нередко мы можем услышать от других людей или употреблять сами неправильный перевод известных фраз. Например, не все догадываются, как правильно перевести фразу "востребованный работник".

Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, как правильно перевести с русского языка это и несколько других выражений.

Она отметила, что "востребованный работник" переводится как "затребуваний працівник".

Также она привела еще несколько примеров словосочетаний, которые часто неправильно переводят:

"Капризный покупатель" - "вибагливий покупець",

"человечный поступок" - "людяний вчинок",

"завистливый взгляд" - "завидющий погляд",

"удивленный мальчик" - "здивований хлопчина",

"страстный поцелуй" - "жагучий, пристрасний, палкий поцілунок".

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "востребованный работник":

Ранее Главред рассказывал, как сказать "на цыпочках" на украинском - учитель дала ответ. Не всем известно, как именно правильно перевести такое словосочетание.

Также ранее мы рассказывали, как сказать на украинском "располагать к себе" - есть несколько вариантов. Не все знают, как правильно перевести на украинский это распространенное выражение.

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Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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