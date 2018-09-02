В оккупированном Донецке прощаются с Захарченко: тысячи людей и сотни военных

2 сентября в оккупированном Донецке проходит церемония прощания с так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко. Как видно на видео онлайн-трансляции, проститься с "вождем" пришли тысячи людей, в том числе очень много военных.

По данным Telegram-канала Mash, попрощаться с Захарченко с утра уже успели более 120 тысяч человек.

Люди прошли с флагами и цветами.

Читайте такжеШесть выводов из убийства ЗахарченкоНапомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Спецслужбы "Донецкой народной республики" уже назвали произошедшее терактом.

Позднее в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко. Взрыв в кафе "Сепар" произошел в тот момент, когда тот заходил в помещение.

Также стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке. По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

На ликвидацию главаря "ДНР" отреагировали и футбольные фанаты в Сумах. "Захарченко сдох", – написали фанаты на баннере и вывесили его на трибунах.