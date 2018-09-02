В Сумах ультрас вывесили баннер о Захарченко прямо на стадионе, опубликовано фото

Фанаты ФК "Сумы" сделали специальный баннер и напомнили о ликвидации Александра Захарченко.
На ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко отреагировали футбольные фанаты в Сумах.
Во время поединка 7-го тура Первой лиги между ПФК "Сумы" и СК "Днепр-1" фанаты хозяев сделали специальный баннер.
"Захарченко сдох" – написали фанаты на баннере и вывесили его на трибунах.
Отметим, что во время матча между "Николаевом" и "Авангардом" фанаты хозяев поля также потроллили Александра Захарченко, выставив на секторе трибун манекен с его фотографией.
Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.
Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.
Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.