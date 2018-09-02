В Сумах ультрас вывесили баннер о Захарченко прямо на стадионе, опубликовано фото

Александр Захарченко / Reuters

На ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко отреагировали футбольные фанаты в Сумах.

Во время поединка 7-го тура Первой лиги между ПФК "Сумы" и СК "Днепр-1" фанаты хозяев сделали специальный баннер.

"Захарченко сдох" – написали фанаты на баннере и вывесили его на трибунах.

Отметим, что во время матча между "Николаевом" и "Авангардом" фанаты хозяев поля также потроллили Александра Захарченко, выставив на секторе трибун манекен с его фотографией.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.