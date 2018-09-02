"Взрывная волна и огонь": в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко

Место ликвидации Александра Захарченко / Reuters

По словам "советника главы ДНР" Александра Казакова, причиной гибели Александра Захарченко стало приведение в действие безоболочного взрывного устройства, заложенного внутри кафе.

"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия - взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", - рассказал он.

Взрывное устройство могло быть приведено в действие дистанционно, а закладка могла быть сделана в ночь с 30 на 31 августа, пишет "Интерфакс".

Казаков отметил, что закладка могла быть сделана "на удачу", а операцию по ликвидации Захарченко провели те же самые люди, которые убили террористов "Моторолу" и "Гиви".

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При этом он добавил, что "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе "Сепар", находится в сознании: "Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании".

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

Позже стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.