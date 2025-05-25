Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

Виталий Кирсанов
25 мая 2025, 05:00
9
Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Сегодняшняя головоломка с визуальными иллюзиями проверит вашу остроту зрения. На картинке изображена пожилая женщина, сидящая на стуле и вяжущая шерстяной носок. Ее окружают любимые кошки. На картинке бабочка спрятана рядом с кошками и пожилой женщиной.

Задача для читателей: найти спрятанную бабочку за 7 секунд.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эксперты предполагают, что люди, которые могут решать такие типы головоломок с визуальными иллюзиями, обладают отличными навыками наблюдения. Они также предполагают, что регулярная практика визуальных иллюзий обостряет когнитивные способности.

Только тот, кто обладает превосходным вниманием к деталям, может найти спрятанную бабочку на картинке за отведенное время.

Посмотрите еще раз: бабочка прячется на виду.

Поздравляем тех читателей, которые смогли найти бабочку за отведенное время.

У вас наилучшие навыки наблюдения среди всех читателей.

Тем, кто не смог найти бабочку, нужно регулярно практиковаться в таких заданиях, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

23:54Украина
"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

23:05Украина
"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

22:27Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Загадка для гениев: надо за 21 секунду найти 3 отличия между козлятами

Загадка для гениев: надо за 21 секунду найти 3 отличия между козлятами

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Последние новости

05:00

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

04:35

Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснилаВидео

03:33

Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

02:00

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

24 мая, суббота
23:54

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
23:05

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

22:34

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

22:27

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

21:53

В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

Реклама
21:42

Сколько тратит электричества компьютер в месяц

21:32

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

21:24

"Должны освободить тысячу": Зеленский сказал, когда завершится обмен 1000 на 1000Фото

21:01

Шевченко: больше чем Кобзарь - факты, которые меняют представление о гении

20:38

Армия РФ изменила тактику наступления: к чему готовится враг на юге Украины

20:36

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:31

Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилкиВидео

19:42

Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

19:33

Доллар стремительно "взлетит": банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня

19:10

Кремлю в Сенате США не верят, Трампу дали время убедиться во лжи Путинамнение

18:58

Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины

Реклама
18:40

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

18:20

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению - Sky News

17:42

Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

17:42

РФ завершает "мирный договор": у Путина рассказали, когда его передадут Украине

17:31

ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT, а цену на нефть снизить до $45 – СМИ

17:05

Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

17:02

В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

16:47

Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки

16:46

"Мама, я живой": военный растрогал первым разговором с мамой после года неволиФотоВидео

16:20

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

16:00

Не 10 тысяч: сколько шагов действительно нужно проходить в день

15:58

Плачут социальные службы: Тодоренко показала, как жестоко воспитывает детей

15:52

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

15:19

Трамп, несмотря на риски, сорвал тайну обмена пленными в Украине – Politico

15:03

Будут расти как бешеные: чем подкормить огурцы в мае и июне

14:54

McDonald's больше не по карману украинцам: что масштабно выросло в цене

14:35

Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

14:16

Почему нельзя поливать огород и сад днем: эксперты дали четкий ответ

14:00

"Называли бычкой": участница Мастер Шеф рассказала о травле на проекте за украинский язык

13:55

Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробностиФото

Реклама
13:51

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы она была толстенькая: лучшее средствоВидео

13:40

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

13:35

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

13:30

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

12:48

В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

12:47

Почему нельзя спать в самолете: неожиданное объяснение стюардессы

12:02

Кто может никогда не снимать шляпу, а для кого это обязательно: тонкости этикета

11:59

Можно ли ставить памятник на 2 людей, если кто-то из супругов еще жив: священник ответилВидео

11:38

Две стены не спасут: в ГСЧС предупредили украинцев, как защититься от дронов РФ

11:34

Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять