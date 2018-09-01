Взорванный "Сепар": как выглядит место уничтожения Захарченко

В Сети появились фотографии кафе "Сепар" в оккупированном Донецке, где 31 августа был взорван главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.

Частично разрушенное взрывом здание убийства охраняют отряды местных террористов - в том числе и переодетые в форму "полиции". В кафе вылетели стекла и двери, вокруг заведения валяются обломки мебели и вывески. Фотографии опубликовало информационное агентство Reuters.

Читайте также"Убили те же, кто Гиви и Моторолу": советник Захарченко рассказал подробности его уничтоженияНапомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

Позднее СБУ и многие другие источники, в т.ч. в самой марионеточной "республике" террористов, подтвердили смерть Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря ДНР должны понести заслуженное наказание.

Также в результате взрыва тяжелое ранение получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Позже появилась информация, что "чиновник" также скончался.