Тайна тысячелетия раскрыта: что скрывало в себе изображение Витрувианского человека

Эту загадку внезапно смог разгадать стоматолог, использовав транспортир.

https://glavred.info/culture/tayna-tysyacheletiya-raskryta-chto-skryvalo-v-sebe-izobrazhenie-vitruvianskogo-cheloveka-10679666.html Ссылка скопирована

Раскрыта тайна Витрувианского человека / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Что узнаете:

Как выглядит изображение Витрувианского человека

В чем секрет изображения и как его правильно рисовать

Где расположен центр в человеческом теле

Пожалуй, каждый видел изображение Витрувианского человека, автором которого является Леонардо да Винчи. Еще в 1490 году он нарисовал эскиз мужчины в двух положениях. В одном положение человек стоит прямо, а в другом - с вытянутыми руками и ногами. При этом на это изображение наложен круг и квадрат, пишет Главред.

Тогда Леонардо да Винчи пришел к выводу, что центральной точкой в лете человека является именно пупок.

видео дня

"Если человека положить на спину, вытянув руки и ноги, а циркуль отцентрировать на пупке, его пальцы рук и ног коснутся окружности круга, описанного таким образом. И так же, как человеческое тело образует круговой контур, так же из него можно найти квадрат. Потому что если мы измерим расстояние от подошв ног до макушки головы, а затем применим эту меру к вытянутым рукам, то ширина окажется такой же, как и высота, как в случае идеального квадрата", - писал он.

Витрувианский человек / фото: Викииэдия

Однако все кажется простым только на первый взгляд. На самом деле многие пытались изобразить похожий эскиз, но сделать это очень сложно, ведь нет никаких других деталей о том, насколько большой должна быть одна фигура по сравнению с другой, а также где должен быть центр каждой из них.

Стоматолог раскрыл тайну

Стоматолог Рори Мак Суин выдвинул новую гипотезу. Он убежден, что особая конструкция да Винчи на самом деле происходит из других геометрических фигур: восьмиугольников и семиугольников.

"Они остаются чисто абстрактными математическими упражнениями, без связи с документально подтвержденными интересами Леонардо к анатомии человека, функциональным взаимосвязям или природным принципам ... Как геометрические головоломки, они успешны, как геометрические головоломки, они успешны", - считает стоматолог.

Мак Суин убежден, что решение скрывалось в собственных рукописных заметках Леонардо. Там он описал детали, которые многие упустили из виду. Он буквально рассказал, как именно разрабатывает фигуру.

"Если вы расставите ноги настолько, чтобы ваша голова опустилась на одну четверть вашего роста, и поднимете руки настолько, чтобы ваши вытянутые пальцы коснулись линии макушки головы, знайте, что центром вытянутых конечностей будет пупок, а пространство между ногами будет равносторонний треугольник", - говорилось в тексте.

Тогда Мак Суин вспомнил, что равносторонний треугольник Витрувианского человека похож на нечто другое. Еще в 1864 году стоматолог Уильям Бонвилл установил, что оптимальная функция нижней челюсти человека базируется на равностороннем треугольнике, который соединяет два выроста нижней челюсти со средней точкой центральных резцов.

Это говорит о том, что ученый 15-го века имел современное понимание анатомических пропорций человека. Человеческие пропорции отражают более глубокие математические принципы, которые управляют оптимальной пространственной организацией.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред