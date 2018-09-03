Уничтожение главаря "ДНР". Названо имя охранника, убитого вместе с Захарченко

Вместе с Александром Захарченко уничтожен его охранник Вячеслав Доценко, сообщил блогер / joinfo.ua

В захваченном боевиками Донецке при взрыве в кафе вместе с главарем самопровозглашенной "ДНР" Александром Захарченко был уничтожен его охранник Вячеслав Доценко (прозвище "Славян").

Погибший является местным жителем города, сообщил в своем Twitter-аккаунте блогер Necro Mancer.

"Доценко Вячеслав Васильевич "Славян" (Донецк, 07.07.74), охранник Захарченко, погиб 31/08/18 в Донецке при взрыве в кафе "Сепар", — отмечается в сообщении.

Вместе с Александром Захарченко уничтожен его охранник Вячеслав Доценко, сообщил блогер / Скриншот с twitter.com/666_mancer

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, также скончался его охранник.

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.