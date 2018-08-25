"Няш-мяш" Поклонская сменила имидж и показала мужа

twitter.com/crimeainform

Экс-прокурор аннексированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская впервые после недавней свадьбы вышла в свет вместе с супругом Иваном Соловьевым.

Как сообщается в Twitter "Крыминформ", молодожены приехали в оккупированный Коктебель на фестиваль джаза.

twitter.com / crimeainform

Издание отмечает, что экс-прокурор сменила имидж - теперь она блондинка.

twitter.com / crimeainform

Ранее сообщалось, что супругом Поклонской стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, юрист Иван Соловьев. Церемония бракосочетания состоялась в Крыму.

По информации СМИ, свадьба была "скромная, но со вкусом".