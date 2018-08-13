Изображение: dailystorm.ru

Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор анексированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж.

Как сообщает Daily Storm, ее супругом стал 47-летний руководитель аппарата уполномоченного по правам человека, юрист Иван Соловьев.

Церемония бракосочетания состоялась в прошлые выходные в Крыму.

Издание отмечает, что свадьба была "скромная, но со вкусом". Среди гостей были коллеги Поклонской по Госдуме и родные.

Daily Storm сообщает, что новоиспеченный муж Поклонской был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП, а в 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее опальный российский писатель и публицист Эдуард Лимонов попросил экс-прокурора аннексированного Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую "не хохлить".

"Поклонская потому так выпендривается и в случае "Матильды" и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, - она не в Раде сидит, а в Госдуме,это РФ а не анархистская Украина. Тут все строже, попала в депутаты, - сиди тихо. Пенсы (пенсионеры. - Прим.) ей до лампочки и Николай Два (Николай II. - Прим.) поза, чтоб заметили, не хохли, а?" - написал Лимонов в Twitter.