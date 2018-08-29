Стало известно, какая страна больше всего инвестировала денег в Украину

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За период с января до июнь нынешнего года больше всего прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину поступило из РФ — 436 млн долларов (34,6% от общего объема).

Такое сообщение опубликовали журналисты портала "УНН" со ссылкой на представителей Государственной службы статистики.

Согласно обнародованным ведомством, в течение января-июня 2018-го в Украину всего поступили прямые инвестиции в размере 1,259 млрд долларов США.

Кроме российских инвестиций, в Украину инвестировали компании с Кипра (219 млн долларов), из Нидерландов (207,7 млн долларов), из Австрии (58,7 млн долларов), из Польши (54,1 млн долларов), из Франции (46,9 млн долларов), а также из Великобритании (43,4 млн долларов).

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-глава Минфина рассказал о ключевой проблеме украинской экономике.