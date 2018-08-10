"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики

Украинская экономика не может развиваться без инвестиций / rbc.ua

Украинская экономика не может развиваться без инвестиций, при этом уровень инвестиций в нашей стране крайне низкий: 13–15% ВВП при необходимых 35%, считает народный депутат Украины, экс-глава Минфина Виктор Пинзеник.

В колонке на "Новом времени" он констатировал отсутствие прироста иностранных инвестиций и подчеркнул, что нынешняя ситуация это не тот уровень, при котором экономика может развиваться.

"Если посмотреть на структуру иностранных инвестиций, то в отдельные годы есть прирост за счет финансового сектора. Образно говоря, рекапитализация. Это инвестиции под дулом пулемета. Когда вам говорят "или вы вкладываете в банк, или мы заберем у вас банк" — это не добровольный взнос. И надо понимать причины: чего инвестор боится в стране, в которой можно заработать очень много?", — считает он.

При этом ключевой проблемой он назвал способность оценить результаты работы: "Если я не буду знать, каким будет курс через два-три года, как я могу инвестировать? Какой будет инфляция? И мы снова возвращаемся к дефициту бюджета. Это фундаментальные вещи".

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар.