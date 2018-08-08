Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар

Курс гривни может продолжить падение

Обесценивание гривни, которое наблюдается в Украине в последнее время, является сезонным явлением, заявил экономист Сергей Фурса.

По его словам, национальная валюта традиционно усиливается весной и ослабевает осенью.

«Если говорить об обесценивании гривни, то стоит вспомнить, что еще в начале года гривна была 28,8 грн/доллар. И сейчас, когда курс стал 27 говорить о значительном обесценивании не стоит», — объяснил он.

В то же время экономисты призывают не расслабляться, пишет «ВВС», ведь осенью гривня столкнется с новыми вызовами. Главный вопрос — сможет ли Украина продолжить сотрудничество с МВФ и получить ожидаемые 2 млрд долларов. Именно от этого зависит, сможет ли страна привлечь также дополнительные средства других международных институтов — Евросоюза, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, отмечается в материале.

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При этом Фурса прогнозирует, что курс гривны к доллару может упасть куда ниже 30 грн/доллар.

«Даже курс в 40 грн/доллар может оказаться слишком оптимистичным сценарием. Золотовалютных резервов недостаточно, чтобы что-то сделать при сценарии без МВФ. Резервы закончатся очень быстро», — добавил экономист.

Напомним, ранее эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт.