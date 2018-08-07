Экономист объяснил падение курса гривни к доллару

Курс гривни каждый год падает по отношению к доллару, отметил эксперт

Экономист, эксперт “Реанимационного пакета реформ” Илья Несходовский заявил, что в Украине падение национальной валюты — гривни к доллару, которое наблюдается с конца июля, сезонное и происходит каждый год.

На курс украинской валюты повлияли несколько факторов, рассказал аналитик в эфире Еспресо.TV.

"…в конце месяца произошло возмещение НДС (налог на добавленную стоимость — Ред.), принятие решения о выводе средств в качестве дивидентов, у нас состоялось погашение облигаций внутригосударственного займа нерезидентами и это спровоцировало рост доллара", — отметил собеседник.

Несходовский считает, что в конце 2018 года курс нашей валюты может опуститься до отметки в 30 гривень за доллар. По его словам, население будет скупать валюту, а представители бизнеса на колебании будут зарабатывать.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.

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