Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой

Стоит ли бежать в обменник за валютой.

На прошлой неделе официальный курс доллара преодолел психологическую отметку в 27 гривень. Курс НБУ в пятницу, 3 августа, составил 27,01 грн/$, а курс продажи в обменниках дорвался до отметки в 27,40 грн/$.

На этой неделе ситуация на наличном валютном рынке останется довольно сложной, пишет «Минфин».

С одной стороны – курс подогревает высокий спрос аграриев и населения. Однако, с другой стороны, рост котировок будет сдерживать низкая платежеспособность населения, то есть люди просто физически не смогут скупить достаточно много валюты, чтобы существенно повысить курс доллара в обменниках.

Читайте также"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни«Наличный рынок в ближайшее время остановит свой стремительный рост и произойдет плавная коррекция курса в обменниках в пределах коридора 26,90-27,10 грн/$. Как только остановится рост наличного курса, снизится давление и на межбанк», – отмечает издание.

Напомним, кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для "Главреда" заявил о том, что когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 грн/$ — надо его выполнять.