Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт

Украину может ждать дефолт, считает эксперт

Украина не может привлечь средства международных инвесторов из-за отсутствия прогресса в программе Международного валютного фонда, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

По его мнению, сотрудничество с фондом является критически важным для Украины: «Это маркер, по которому кредиторы судят о том, можно ли доверять Украине деньги или нет. Нет прогресса с МВФ, значит — нет прогресса в реформах, значит, не будет денег».

Украина не может провести выпуск еврооблигаций, пока не будет прогресса с МВФ, ведь инвесторы просто не готовы вкладывать деньги в страну, пишет эксперт в материале на "Новом времени".

«Поэтому когда вы слышите, что страну может ждать дефолт, то речь идет именно о риске срыва сотрудничества с МВФ. Но надо понимать: дефолт — это не умное слово, которого боятся олигархи. В нашем случае это невыплаченные пенсии, недостроенные дороги с "уставшими" мостами и резкое падение гривни. НБУ уже нарисовал пессимистичный сценарий с курсом по 40 грн за доллар на конец года в случае срыва сотрудничества с МВФ, и он еще может оказаться излишне оптимистичным. Это все — цена непроведенных реформ», — добавил Фурса.

Напомним, ранее эксперт Тарас Загородний во время чата в "Главреде" рассказал, что будет с курсом доллара в Украине осенью-2018.