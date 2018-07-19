"Пугают баксом по 60 грн": что будет с курсом доллара в Украине осенью-2018

19 июля 2018, 20:41

По мнению эксперта, Украина находится в экономической ловушке.

Каким будет курс доллара в Украине осенью-2018.

Эксперты пугают украинцев долларом по 60 грн/$, однако на данный момент предпосылок для такого курса доллара в Украине нет.

Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на "Главреде".

"В Украине вокруг курса гривны слишком много манипуляций, которые раздувают те, кто связаны с финансовым сектором: инвестиционные банкиры, заинтересованные в сотрудничестве с МВФ. Все они торопят и призывают набирать побольше кредитов у Фонда, по сути, убить свою экономику, влезая в новые и новые долги, чтобы потом Украина, возвращая займы, отдавала последнее, что у нее есть. Пока что я не вижу причин для того, чтобы курс гривны по отношению к доллару был 60 грн/$", – отметил эксперт.

В подтверждении своих слов он привел ряд причин.

"Во-первых, что бы там ни говорили, украинская экономика растет: 3,1% за первый квартал — это уже неплохо. Во-вторых, растет экспорт (на 10%), то есть валютные поступления в Украину есть. Кроме того, за рубежом много украинских заробитчан, которые перечисляют деньги в Украину. И все эти источники валюты не имеют никакого отношения к МВФ. Чисто теоретически Украина может объявить дефолт по долгам МВФ, но это лишь в теории", – перечислил Загородний.

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И добавил: "Вообще, на жаргоне финансистов, внешние долги государства — это долги, которые никогда не отдаются. Они реструктуризируются, меняются, рефинансируются, постоянно обсуждаются, но остаются. Потому возникает вопрос к Министерству финансов: почему мы вели переговоры о реструктуризации долгов с МВФ, в таких исключительных обстоятельствах — у нас есть объективный форс-мажор — война в стране. Украина пропустила период, когда могла бы объявить технический дефолт. По сути, страна уже четыре года живет в таком дефолте. А сейчас говорить о возможности доллара по 60 грн/$ — не вижу оснований".

По его словам, предпосылки для девальвации гривны были в 2014-2015 годах, когда резко сократился украинский экспорт, так как он был направлен на Российскую Федерацию, а с началом войны обвалился в два раза. Сегодня же поступление валюты в Украину во многом не зависит от отношений с МВФ.

Цены на газ

"Отмечу, что являюсь сторонником снижения цен на газ, а не их увеличения. Украине навязали сумасшедшие цены на газ, согласно каким-то безумным экономическим теориям о том, что цена ресурсов, которые поступают в страну, должна быть такой, чтобы сохранялся импортный паритет", – отметил эксперт.

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Он предложил "смешать" наш газ, который мы сами у себя добываем и который стоит порядка 60 долларов за кубометр, и импортный газ, установив, таким образом, среднюю цену.

"Нам ничего не мешает сделать так. Однако нам навязывают требование — установить цену по импортному паритету. И мы его выполняем. Если бы в Украине снизили цены на газ, заработала бы экономика, у нас бы не было никаких проблем с выплатами долгов МВФ или с экспортными поставками (потому что попросту бы оживился экспорт, а экспорт — это приток валюты в страну", – отметил экономист.

По его прогнозам, курс доллара в Украине "чисто в теории может дойти до 30-ти".

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"Что касается девальвации гривны… К сожалению, в Украине сохраняется сырьевая экономика, а в экономике такого типа заложена постоянная девальвация, потому что у нас примитивный экспорт, и цены на такую продукцию нестабильны. Украине пытаются навязать статус "аграрной сверхдержавы", но агропродукция — это как та же нефть: если мировые цены на зерно упали, если вдруг неурожай, и все, аграрной сверхдержавы нет", – констатировал Загородний.

Украина — в экономической ловушке

По мнению эксперта, Украина находится в экономической ловушке.

"Когда государство продает примитивные товары и не производит товары потребления внутри страны, это означает, что, когда у людей появляются деньги, они бегут покупать бытовую технику или что-то еще, но ведь бытовая техника, машины и другие товары — импортные. Это значит, что экономический рост у нас всегда влечет за собой девальвацию. Так, если у нас стремительно увеличивается экспорт, то у нас в геометрической прогрессии начинает увеличиваться и импорт. Просто потому что никто не занимается развитием внутреннего производства товаров потребления. Поэтому девальвация в Украине запрограммирована, и колебания возможны", – отметил Загородний.

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И резюмировал: "Наша аграрная сверхдержава упирается в импорт: техника у нас — импорт, топливо — импорт, страхование рисков и все остальное — иностранные компании. А что остается в нашей стране? В Украине остается только дешевая рабочая сила и вопрос рынка земли. Резюмируя все вышесказанное, я не верю в доллар по 60 грн/$, ведь украинский экспорт понемногу растет".

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Украина Доллар курс доллара Тарас Загородний
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