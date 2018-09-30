На видео взрыва в "Сепаре" не показали убийцу - журналист

Александр Захарченко погиб от рук своих же приспешников... или покровителей / ДАН

Опубликованное в Сети видео взрыва в кафе "Сепар" в Донецке, где погиб главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко, свидетельствует о том, что его "убрали" свои.

"Видео последних секунд жизни Захарченко интересно тем, что в кафе всюду были камеры. И на входе, и внутри. И это еще раз подтверждает, что посторонний человек не мог установить взрывчатку. Киллер есть на видео. Но его так и не показали. Отгадайте с трех раз почему", – на своей странице в Twitter пишет журналист и блогер Денис Казанский.

Журналист имеет в виду, что место убийства просматривалось отовсюду, и предполагаемый убийца должен был попасть на камеру - но этих кадров по росТВ не показали.

Читайте такжеСтали известны планы Захарченко по поводу оккупированного Донбасса"Потому что, как говорят в Следственном Комитете: "Расследуя преступление, главное - не выйти на себя". Или, в данном случае - на кураторов из РФ", - дают очевидный ответ в комментариях.

Ранее, 30 сентября, в эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 1" появилось видео взрыва в кафе "Сепар" в момент гибели Захарченко, снятое изнутри.

Напомним, в захваченном Донецке 31 августа в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице, а Александр Тимофеев был ранен.

В начале сентября стало известно, что "Ташкента" в "ДНР" лишили поста "министра", также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого Тимофеев сбежал в Россию.