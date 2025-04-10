Будут проблемы с продовольствием: сколько денег нужно Украине на разминирование

Порой разминирование одного гектара земли стоит дороже, чем стоимость этой земли.

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Заминированные поля - огромная проблема для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

Украине нужна финансовая помощь для разминирования полей

Сейчас 86 саперных групп разминируют территорию

Решение проблемы заминирования будет стоить 30 млрд долларов

Проблема заминирования в Украине очень существенная, причем не только для Запорожья и Херсонщины, но и для Николаевщины и Харьковщины, а также частично Черниговской и Сумской областей. Везде, где был враг и оставил после себя последствия войны, мы будем ощущать эту проблему еще десятилетиями. Об этом заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук и оценил риски того, что из-за проблемы заминированных полей в Украине подорожают овощи.

По его словам, на подконтрольной Украине территории 1,7 млн гектаров земли сегодня нуждаются в разминировании.

"За 2024 год было передано фермерам и людям, которые работают на земле, около 260 тысяч гектаров разминированной земли. Это мало, но постепенно процесс идет", - сказал Марчук в комментарии Главреду.

При этом все будет упираться в финансы и количество профессиональных саперных групп. Сейчас таких групп, работающих на территории Украины, 86.

"Единственное, чего не хватает, это финансирование. Поскольку порой разминирование одного гектара земли стоит дороже, чем стоимость этой земли: разминирование может стоить 3-5 тысяч долларов, а цена земли в том регионе составляет 1 тысячу долларов. Соответственно, без международной финансовой поддержки мы этого сделать не сможем", - сказал он.

Марчук подчеркнул, что Украине нужна финансовая помощь, иначе проблем с продовольствием не избежать.

"Мир должен понимать: если он не хочет иметь проблемы с продовольствием, а хочет чувствовать все экспортные возможности, которые есть у Украины, он должен усилить нашу страну финансовой поддержкой", - сказал он.

На 2025 год в государственном бюджете предусмотрен 1 млрд гривен для разминирования полей, но этого недостаточно. Для того, чтобы разминировать все территории, находящиеся под нашим контролем, по предварительным счетам, нужно около 30 млрд долларов, резюмировал Марчук.

Смотрите видео - Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Последствия войны для аграрного сектора Украины

Как писал Главред, полномасштабное российское вторжение нанесло существенный вред всем отраслям сельского хозяйства Украины. Нельзя сказать, что кого-то это не задело. Тяжелее всего прифронтовым территориям, которые в условиях обстрелов проводят посевные и уборочные кампании. Украина понесла колоссальные потери.

Из-за войны страна испытывает серьезные экологические последствия. Даже после ее завершения вред от артиллерийских снарядов, мин, беспилотников и ракет будет ощутим еще много лет. Особенно разрушительным для окружающей среды Украины стал подрыв Каховской дамбы в июне 2023 года, пишет NYT.

Ранее доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев сообщил, что после сильных штормов мазут из-за разлива танкеров России дошел и до Украины. Черноморское побережье Одесской области пострадало от загрязнения.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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