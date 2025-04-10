Светлана Лобода показала на редком фото старшую дочь -14-летнюю Еву

Loboda, как мама подростка, старается бережно показывать девочку миру и уважать ее приватность.

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Светлана Лобода дети - Loboda показала старшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Кратко:

9 апреля Еве исполнилось 14 лет

Лобода и ее мама, бабушка именинницы, поздравили девочку с Днем рождения

Светлана Лобода научилась совмещать карьеру и материнство - она умело лавирует между концертными турами и репетициями, чтобы уделять достаточно внимания своим двоим дочерям.

Старшая из них, Ева, на днях отметила 14-ый День рождения. По этому случаю Лобода в своем блоге в Instagram опубликовала редкий снимок с дочерью.

видео дня

"С Днем рождения, доченька! Люблю тебя сильно. Пусть Бог тебя хранит", - подписала фото Светлана. К поздравлениям присоединилась и Наталья Лобода, бабушка именинницы и мама певицы. Она также опубликовала фото Евы с подписью: "С Днем рождения, наша любимка!".

Светлана Лобода дети - Loboda показала старшую дочь / instagram.com/lobodaofficial

Ева - старшая дочь Светланы Лободы. Девочка появилась в фактическом браке певицы с танцором и хореографом Андреем Царем. Кроме Евы Лобода воспитывает дочь Тильду, которой в мае исполнится семь лет. Личность отца второй девочки Светлана скрывает.

Старшая дочь Светланы Лободы Ева / instagram.com/loboda.nata

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Кто такая Светлана Лобода? Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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