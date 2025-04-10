"В деле": молчунья Тоня Паперная похвасталась работой в РФ

Тоня Паперная продолжает строить карьеру в РФ.

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Тоня Паперная - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Паперная

Кратко:

Тоня Паперная снимается в российском сериале

Молчунья показала новые кадры

Старшая дочь украинской известной актрисы Ольги Сумской – актриса Тоня Паперная – снимается в российском сериале.

На своей странице в соцсетях Тоня показала несколько кадров со сьемок, которые проходят в Москве, а в сериале она исполняет одну из главных ролей.

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"Алина Евгеньевна в деле", - написала Тоня.

Отметим, Паперная уже много лет живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране. Она состоит в браке с российским актером-путинистом Владимиром Яглычем, пара воспитывает двоих детей.

Тоня Паперная на сьемках / фото: скрин instagram.com, Тоня Паперная

Из-за молчаливой позиции актрисы наиболее критики поступает в сторону ее мамы, которая постоянно поддерживает сборы в помощь ВСУ и говорит о страшных преступлениях российских оккупантов.

Тоня Паперная с мужем / фото: instagram.com, Тоня Паперная

"Она – моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и младшая Анечка. Как ей живется? Воспитывает детей, где-то снимается, но я ничего об этом не знаю, честно, – о работе мы не говорим. А о том, что у нее внутри, знаю: ей тяжело", – рассказывала Ольга.

Сумскую очень беспокоит то, что она не видится с внуками, но поддерживает связь с дочерью, хотя о политике они не говорят.

Тоня Паперная / инфографика: Главред

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Антонина Паперная - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, активную кинокарьеру Тоня Паперная возобновила еще летом 2023 года - тогда после длительного молчания дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале.

Также украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, известный своим радикализмом, высказал лично Ольге Сумской свое мнение про ее дочь.

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Кто такая Антонина Паперная? Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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