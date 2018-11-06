"Выборы" на Донбассе: в Кремле рассказали о влиянии на главарей "ЛДНР"

Дмитрий Песков / REUTERS

Назначенные на 11 ноября так называемые "внеочередные выборы главарей "ДНР" и "ЛНР" и "депутатов парламентов" псевдореспублик не идут вразрез с Минскими соглашениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Скажем так – они не идут в разрез Минским соглашениям, по крайней мере. Там об этом ничего не говорится", - отметил он.

При этом он призвал обратить внимание на содержание "Минска-2" и обвинил Киев в невыполнении многих его пунктов.

По его мнению, "та плачевная ситуация с реализацией "Минского пакета" как раз и спровоцирована нежеланием украинской стороны выполнять эти договоренности".

"Давайте, "выборы" состоятся, потом будем говорить", - сказал он.

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Он также спрогнозировал, что после "выборов" произойдут изменения на временно оккупированных территориях Донбасса, передает УНИАН.

"Безусловно, Москва имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично, поэтому личность того, кто станет во главе руководства, чрезвычайно важна", - добавил Песков.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" выборы назначены на 11 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Киеву передаются списки граждан, которые будут принимать участие в псевдовыборах.