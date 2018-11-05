В Сети появилось видео, как террористы зовут молодежь ОРДЛО на "выборы" в стиле Skibidi

Чтобы увеличить явку на фейковые "выборы", террористы идут на любые ухищрения / korrespondent.net

В Сети опубликовано пропагандистское видео, в котором молодежь, проживающую на территории ОРЛО зовут на "выборы" главаря террористов "ЛНР" 11 ноября - и происходит это в стиле песни "Skibidi".

"Правила голосования на выборах 11 ноября. Приди на избирательный участок. Возьми паспорт. Получи два бюллетеня. Сделай выбор. #SkibИди на выборы", - написано в ролике, который опубликован в одном из подконтрольных террористам пабликов в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

"Skibidi" - песня российской рэйв-группы Little Big. Песня выпущена 5 октября 2018 года и уже собрала десятки миллионов просмотров. После чего в социальных сетях стал набирать популярность новый флешмоб Skibidi Challenge, в котором приняли участие десятки тысяч людей.

Напомним, в "ДНР" и "ЛНР" выборы назначены на 11 ноября. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что Киеву передаются списки граждан, которые будут принимать участие в псевдовыборах.