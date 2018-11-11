"Выборы" в "ЛДНР": данные о кандидатах в бюллетенях продублировали на украинском

"Выборы" в ОРДЛО / 24 Канал

На "выборах" главаря "ЛНР" в избирательных бюллетенях данные о кандидатах продублировали на украинском языке.

Об этом сообщил журналист Сергей Белоус в своем Telegram-канале.

Судя по фото бюллетеня, на пост главаря фейковой республики претендуют Олег Коваль, Леонид Пасечник, Людмила Руснак и Наталья Сергун.

Telegram / Сергей Белоус

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории ЛНР организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.