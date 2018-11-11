Дешевые продукты и проблемы со связью: СМИ рассказали, как проходят "выборы" в ОРДЛО

"Выборы" в ОРДЛО / "Сегодня"

Людей, живущих на временно оккупированных территориях Донбасса, на "выборы" заманивают дешевыми продуктами и беспроигрышными лотереями.

По словам жителей Донецка, явка на фейковые выборы совсем небольшая, при этом люди идут на избирательные участки из-за того, что там организована продажа дешевые овощей, кроме того, боевики заманивают людей беспроигрышными лотереями, различными мастер-классами, а также детскими флешмобами, пишет "Сегодня".

Издание отмечает, что к примеру, у избирательного участка в Донецком национальном медицинском университете на ярмарке продавали дешевые овощи и фрукты – по цене 6-7 рублей вместо обычных 20-25 рублей, также немногочисленных избирателей встречали аниматоры в костюме кукол.

Отметим, что по данным телеграм-канала "Минсвязь ДНР", в псевдореспублике в результате "диверсии" пострадала опорная сеть мобильного оператора "Феникс".

"Выборы" в ОРДЛО / "Сегодня"

"Оборудование опорной сети ГП "Республиканский оператор связи" было затронуто из-за диверсионных действий, направленных на повреждение оптоволоконной магистрали в северо-восточной части Донецкой Народной Республики. Это привело к исчезновению сервисов у абонентов "Феникса" в Торезе и Снежном сегодня утром, 11 ноября", - говорится в сообщении.

Кроме того, появилась информация о том, что на территории "ЛДНР" пропала мобильная связь Vodafone, которую позже подтвердили в "Минсвязи".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал жителей "ДНР" и "ЛНР" не голосовать на выборах главарей и "депутатов народных советов" так называемых республик.