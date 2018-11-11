Порошенко из Парижа обратился к украинцам с просьбой

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей "ДНР" и "ЛНР" не голосовать на выборах главарей и "депутатов народных советов" так называемых республик.

Обращение Порошенко опубликовано на его странице в Facebook.

"Обращаюсь к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях - не отдавайте свой голос, не участвуйте в фейковых выборах!" - написал президент.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донбасса начались выборы главарей "ДНР" и "ЛНР", а также "депутатов" их однопалатных "парламентов" - так называемых народных советов.

В 07.00 по в "ДНР" открылось 408 избирательных участков. На территории ЛНР организована работа 316 участков. Они будут открыты до 19.00.