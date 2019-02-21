В Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО

конституция / 5 канал

С четверга, 21 февраля, в Украине вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют намерение Украины присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.

Накануне соответствующий закон был опубликован в издании Голос Украины. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отметим, что законом внесены изменения в три статьи Конституции - 85, 102 и 116, а также в преамбулу и переходные положения.

При этом документ закрепляет в Конституции "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины". Также в нем отмечается, что Верховная Рада определяет основы внутренней и внешней политики, президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства, а Кабинет министров должен обеспечить его реализацию.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037).

19 февраля закон подписал в Верховной Раде президент Петр Порошенко.

20 февраля он был опубликован в газете Голос Украины.