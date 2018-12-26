Порошенко рассказал, когда Рада "впишет" в Конституцию курс Украины на вступление в НАТО

Петр Порошенко / GettyImages

Украинский президент Петр Порошенко высказался о том, что парламент страны в феврале 2019-го должен поддержать уже во втором чтении проект изменений в Конституцию Украины, которым закрепляется курс на вступление в Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО).

"Принятые несколько недель назад поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО, являясь при этом частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния России", — написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер рассказал, что именно мешает вступлению Украины в НАТО.