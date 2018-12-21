Волкер рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО

Курт Волкер / Reuters

Руководство НАТО на данный момент не подготовлено ко вступлению Украины, равно как и эта страна не готова к членству в Североатлантическом альянсе.Соответствующее мнение высказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. "Украина ещё не готова к членству в НАТО. И НАТО тоже не готово достичь консенсуса по включению в свой состав Украины", — заявил он в интервью изданию "День".

Кроме того, Волкер еще раз напомнил официальному Киеву необходимость активизации усилий в этом вопросе. По его словам, в НАТО хотели бы видеть "движение в таком направлении", а не просто "поиск достижения двусторонних договоренностей".

В конечном итоге, спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что в Белом доме полностью поддерживает вступление Украины в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине рассказали, сколько украинцев желают вступления в НАТО и ЕС.