Названа дата встречи Порошенко и генсека НАТО

Петр Порошенко / "112 Украина"

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО (Бельгия) в ближайший четверг, 13 декабря, пройдет официальная встреча на высшем уровне генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы НАТО. Кроме того, согласно имеющимся по состоянию на вечер вторника, 11 декабря, информации, после встречи будет организована большая совместная пресс-конференция Петра Порошенко и Йенса Столтенберга.

Напомним, ранее Порошенко назвал главный приоритет Украины в отношениях с НАТО.