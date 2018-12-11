Названа дата встречи Порошенко и генсека НАТО

Планируется, что президент Украины и генеральный секретарь Альянса проведут большую встречу и дадут пресс-конференцию.
В Брюсселе в штаб-квартире НАТО (Бельгия) в ближайший четверг, 13 декабря, пройдет официальная встреча на высшем уровне генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с президентом Украины Петром Порошенко.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы НАТО. Кроме того, согласно имеющимся по состоянию на вечер вторника, 11 декабря, информации, после встречи будет организована большая совместная пресс-конференция Петра Порошенко и Йенса Столтенберга.
Напомним, ранее Порошенко назвал главный приоритет Украины в отношениях с НАТО.