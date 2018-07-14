Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доложили о результатах встречи на саммите Альянса почти пустому залу.

На фотографии с выступления Порошенко и Столтенберга видно, что в зале заняты около десятка мест.

"Украина-НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", - прокомментировал фото журналист Юрий Ткачев в Facebook.

Ранее Петр Порошенко пригрозил изоляцией в ответ на заявление Венгрии о намерении блокировать вступление Украины в НАТО из-за нарушения прав нацменьшинств.

"Кто будет разговаривать с нами языком шантажа, окажется сам в изоляции", - заявил Порошенко в ответ на просьбу прокомментировать выступление Венгрии по итогам саммита НАТО.