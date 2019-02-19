Порошенко одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО

Порошенко подписал изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО/ Фейсбук П.Порошенко

Во вторник, 19 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Церемония состоялась в Верховной Раде во время заседания парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Друзья, сегодня мы не собираемся оглядываться на Россию, мы не будем спрашивать разрешения у Путина, куда нам двигаться дальше. Мы идем своим путем, мы сами принимаем решение, как обеспечить собственную безопасность, суверенитет и территориальную целостность", - заявил глава государства.

Он также высказал уверенность в единстве позиции главы государства, Кабинета министров и парламента относительно евроатлантической ориентации Украины.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министра Владимира Гройсмана в присутствии президента Европейского Совета, одного из руководителей Европейского Союза засвидетельствовать единство всех ветвей власти в вопросе европейской и евроатлантической интеграции", - добавил Порошенко.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.