Рада проголосовала за ориентацию Украины на членство в ЕС и НАТО / День

7 февраля Рада утвердила изменения в Конституцию касательно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За проголосовали 334 депутата при 300 необходимых голосах.

Теперь документ должны подписать сначала спикер парламента Андрей Парубий, а затем президент Петр Порошенко. Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в официальной прессе.

При этом реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО должен обеспечивать Кабмин.

Напомним, 22 ноября 2018 года Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Евросоюзе и НАТО в первом чтении.

Позднее стало известно, кто из нардепов голосовал против закрепления в Конституции стремления в НАТО и ЕС. Все без исключения противники курса на ЕС и НАТО – "оппоблоковцы".

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Читайте такжеВ ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 годуНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.