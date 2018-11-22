Стало известно, кто из нардепов голосовал против закрепления в Конституции стремления в НАТО и ЕС

Не поддержал евроатлантические стремления "Оппоблок" / УНИАН

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9037 – о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО.

Как сообщает официальный портал Верховной Рады. за решение закрепить в Конституции Украины ориентацию на курс в ЕС и НАТО отдали голоса 311 народных депутатов из 351, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

От БПП "за" проголосовали 124 депутата, от НФ – 73, от Радикальной партии – 19, от "Батькивщины" – 18, от "Самопомочи" – 17, от группы "Воля народа" – 14 депутатов, от группы "Видродження" – 13.

При этом абсолютно весь "Оппоблок" высказался против данного законопроекта.

Так, по результатам поименного голосования, опубликованного на сайте Рады, "против" Читайте такжеИзменения в Конституцию Украины: Рада сделала важный шаг для вступления в ЕС и НАТОголосовали внефракционные Юрий Бойко, Яков Безбах, Сергей Дунаев, а также 18 нардепов из "Оппоблока".

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Напомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.