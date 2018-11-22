Изменения в Конституцию Украины: Рада сделала важный шаг для вступления в ЕС и НАТО

Рада сделала важный шаг для вступления в ЕС и НАТО / УНИАН

22 ноября Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса страны на полноправное членство в Евросоюзе и НАТО. Пока что – в первом чтении.

"За" проголосовали 311 нардепов.

Выступая перед депутатами, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что окончательно изменения в Конституцию будут приняты уже в начале 2019 года: "Надеюсь, что в феврале на следующей сессии мы примем изменения в Конституцию окончательно".

Читайте такжеФакты, фамилии, доказательства: Украина направила в НАТО два доклада о российских наемникахВ частности, законопроект вносит в Конституцию такие изменения:

статья 102 дополняется частью 3 следующего содержания: "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора";

статья 116 дополняется пунктом 1 со значком 1 следующего содержания: "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

При этом реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО должен обеспечивать Кабмин.

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Напомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.