Социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО

4 февраля 2019, 11:59

Выносить вопрос о членстве в НАТО на референдум очень рискованно, считает Владимир Паниотто.

Евросоюз, Украина, НАТО
Социолог оценил перспективы членства Украины в НАТО / dyvys.in

Идея президента Петра Порошенко о референдуме по поводу вступления Украины в НАТО является очень опасной, заявил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

По его мнению, выносить этот вопрос на референдум очень рискованно, несмотря на то, что по данным социологических исследований большинство опрошенных поддерживают эту идею

"Но это очень рискованное вопрос. Ведь небольшая мобилизация людей на Востоке во время такого референдума может очень быстро изменить ситуацию - можно его не выиграть. Поэтому идея Порошенко о проведении референдума - очень опасна", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

"Разъяснительные кампании были, но не систематические. Я просто убежден, что мы должны присоединиться к НАТО, но такими действиями можно эту идею похоронить.

У нас есть четкая корреляция - чем больше люди знают о НАТО, тем больше его поддерживают. Правда, возможно, те кто лучше относятся, больше знают, потому что им это интересно. Но на мой взгляд, сначала надо рассказывать о НАТО, и только когда все знают, что это, проводить референдум", - добавил социолог.

Отметим, что накануне Порошенко заявил, что Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО в течение ближайших пяти лет.

Напомним, ранее Рада приняла в первом чтении законопроект №9037 – о закреплении в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО.

Ранее Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС.

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НАТО Петр Порошенко референдум Паниотто
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