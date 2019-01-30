Конфузы на форуме Порошенко: перепутали год боя под Крутами и дату заявки на членство в ЕС

Петр Порошенко / president.gov.ua

Во время состоявшегося в Киеве форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого президент Украины Петр Порошенко заявил о своем выдвижении на второй президентский срок, произошло сразу несколько конфузов.

Организаторы продемонстрировали присутствующим фильм, в титрах которого был указан неверный год боя под Крутами: вместо 1918 года, был указан 1919-й год.

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Кроме того, в фильме также сообщалось, что Украина планирует подать заявку на членство в Европейском Союзе в 2023 году, хотя сам Порошенко заявлял о том, что это событие должно произойти в 2024 году.

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"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз. Не сомневаюсь, что мы получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", - заявил Порошенко во время своего выступления, сообщает его пресс-служба.

Напомним, ранее разгорелся скандал после того, как рэперша Alyona Alyona рассказала, что на выдвижение Порошенко ее завлекли обманом.